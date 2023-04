Ungarische Nationalbank senkt Zinssatz für besicherte Kredite

Der Geldpolitische Rat der Ungarischen Nationalbank (NBH) beschloss auf seiner monatlichen Sitzung am Dienstag, den Leitzins bei 13,00 % zu belassen, den Zinssatz für besicherte O/N-Kredite der Zentralbank jedoch um 450 Basispunkte auf 20,50 % zu senken. Der stellvertretende Präsident Barnabás Virág hatte die Senkung des besicherten O/N-Kreditsatzes, der am oberen Ende des „Zinskorridors“ der Zentralbank liegt, bereits eine Woche zuvor angedeutet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Rat, es sei notwendig, das derzeitige Niveau des Leitzinses über einen längeren Zeitraum beizubehalten, um sicherzustellen, dass die Inflationserwartungen verankert sind und das Inflationsziel auf nachhaltige Weise erreicht wird. Das Risikoumfeld, einschließlich der Risikowahrnehmung in Ungarn, habe sich aufgrund externer und interner Faktoren „erheblich verbessert“. Die Entscheidung, den Zinskorridor einzuengen, sei als Reaktion auf die Verringerung der Risiken von Extremszenarien getroffen worden. Der Rat stellte fest, dass der Übergang zur Erhöhung des obligatorischen Mindestreservesatzes von 5 % auf 10 % ab 1. April „reibungslos“ verlief. Er fügte hinzu, dass sich der Inflationsabbau in den nächsten Monaten beschleunigen dürfte, „was auch durch die zunehmende Wirkung der Basiseffekte ab Mitte des Jahres unterstützt wird“.