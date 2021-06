Ungarn erhöht den Leitzins um 30 Basispunkte auf 0,90 Prozent

Der Geldpolitische Rat der Ungarischen Nationalbank (NBH) hat in seiner monatlichen Sitzung am Dienstag beschlossen, den Leitzins der Zentralbank um 30 Basispunkte auf 0,90% anzuheben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Entscheidungsträger der Zentralbank hatten bereits bei der monatlichen Sitzung im Juni eine mögliche Zinserhöhung vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation in Aussicht gestellt. Die Entscheidungsträger der NBH hatten den Leitzins seit letztem Sommer bei 0,60% belassen, aber die Inflation erreichte im April und Mai jeweils 5,1% und lag damit weit außerhalb des Toleranzbereichs von +/- einem Prozentpunkt um das mittelfristige Ziel der Zentralbank von 3,0%. Der Rat beschloss außerdem, den Zinssatz für Tagesgeld bei -0,05% und die Zinssätze für Tagesgeld und besicherte Kredite für eine Woche bei 1,85% zu belassen.

In einer Erklärung sagte der Rat, er „habe einen Zinserhöhungszyklus eingeleitet, um Preisstabilität zu gewährleisten, um zu verhindern, dass Inflationsrisiken lang anhaltende Auswirkungen haben, und um die Inflationserwartungen zu verankern“. Der Rat stellte fest, dass die Risiken für die Inflationsaussichten „nach wie vor aufwärts gerichtet“ seien, und sagte, er werde die Notwendigkeit einer weiteren Straffung der monetären Bedingungen prüfen. Er sagte, der Zinserhöhungszyklus werde so lange fortgesetzt, „bis sich die Inflationsaussichten in der Nähe des Zentralbankziels stabilisieren und die Inflationsrisiken am Horizont der Geldpolitik ausgeglichen sind“.