Ungarn und Singapur schätzen nationale Souveränität

Die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Singapur basiere auf gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Glauben an die Bedeutung der nationalen Souveränität sowie der Ablehnung von Einmischung von außen, sagte der Außenminister am Mittwoch in Singapur – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Singapur sei Ungarns wichtigster Handelspartner in der Region, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums, in der Péter Szijjártó zitiert wurde, und fügte hinzu, dass die Beziehungen „besonders freundlich“ seien. Beide Länder können darauf vertrauen, dass ihre eigenen Bürger „in der Lage sind, weise zu entscheiden, welche Art von Zukunft sie für das Land wollen“, sagte er und fügte hinzu, dass sie sich eine Rückkehr zu gegenseitigem Respekt in der internationalen Politik wünschen, während sie auch oft in internationalen Organisationen zusammenarbeiten. Genau wie in Singapur sei die politische Stabilität in Ungarn im europäischen Kontext „außergewöhnlich“, sagte er und fügte hinzu, dass die singapurischen Unternehmen dies durch ihre wachsenden Investitionen in Ungarn zu schätzen wüssten. Szijjártó merkte an, dass er mit den Leitern der größten Unternehmen Singapurs, die in Ungarn investieren, zusammentraf. Sie alle äußerten sich zufrieden mit dem Betriebsumfeld, den niedrigen Steuern und den qualifizierten Arbeitskräften und planten neue Investitionen, insbesondere in der Elektroautoindustrie. Er sagte, es bestehe ein gegenseitiges Interesse an der Entwicklung einer Zusammenarbeit in der Raumfahrtindustrie bei der Herstellung von Satelliten und deren Platzierung in der Umlaufbahn sowie beim Datenaustausch.