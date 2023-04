Präsidentin Novák empfängt Papst Franziskus

Staatspräsidentin Katalin Novák empfing Papst Franziskus am Freitag mit militärischen Ehren vor dem Präsidialamt, dem Sándor-Palast, im Burgviertel. Ministerpräsident Viktor Orbán und Parlamentspräsident László Kövér waren ebenfalls anwesend. Der Pontifex kam in einem Fiat 500X in Begleitung von drei Husaren des gräflichen Husarenregiments Ferenc Nádasdy. Die päpstliche Hymne und die ungarische Nationalhymne wurden gespielt, und es fand eine Reiterparade statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anschließend stellten Präsidentin Novák und Papst Franziskus die Mitglieder ihrer Delegationen einander vor. Der ungarischen Delegation gehören Ministerpräsident Viktor Orbán, Parlamentspräsident László Kövér, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Tamás Sulyok, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs András Varga Zs., Staatsanwalt Péter Polt, der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén, Außenminister Péter Szijjártó, Kultur- und Innovationsminister János Csák, der Minister für regionale Entwicklung Tibor Navracsics und Eduard Habsburg-Lothringen, Ungarns Botschafter beim Heiligen Stuhl, an. Der päpstlichen Delegation gehören unter anderem Vatikanstaatssekretär Kardinal Pietro Parolin und Erzbischof Paul Richard Gallagher, der Chefdiplomat des Vatikans, Péter Erdő, der Erzbischof von Esztergom-Budapest, Bischof András Veres, der Vorsitzende der Ungarischen Katholischen Bischofskonferenz, und der griechisch-katholische Metropolit Fülöp Kocsis an. Nach der Begrüßung begaben sich Franziskus und Novák in den Sándor-Palast, wo er sich in das Gästebuch eintrug und Novák ihm seine Geschenke überreichte.

Im Karmeliterkloster, in dem das Büro des Ministerpräsidenten untergebracht ist, traf der Papst mit Vertretern des Staates, des zivilen Lebens und des diplomatischen Korps zusammen. Nach seinem Treffen mit Präsidentin Novák begrüßte Papst Franziskus kurz junge Menschen, was auf der offiziellen Social-Media-Seite der Präsidentin veröffentlicht wurde. Das Video zeigt den Heiligen Vater und das Staatsoberhaupt zusammen, wobei der Pontifex auf Spanisch sagt: „Ich grüße die jungen Leute!“