Ungarn wird seine Position als Treffpunkt für Investitionen aus Ost und West nicht aufgeben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag und fügte hinzu, dass es trotz der „Versuche, die Gewissheiten der Menschen zu missbrauchen“, wichtig sei, zu verstehen, dass alle in Ungarn gebauten Batteriewerke strenge Vorschriften einhielten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte auf einer von der ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA) organisierten Konferenz über die Fahrzeugindustrie, dass von den zehn Herstellern von Elektrobatterien, die etwa 95 % des Weltmarktes abdecken, sechs Chinesen, drei Südkoreaner, ein Japaner und keiner aus Europa seien. Es ist klar, dass „der Osten diese Industrie übernommen hat“, fügte er hinzu. Zum ersten Mal in der europäischen Wirtschaftsgeschichte seien große westeuropäische Unternehmen, die in einem Bereich tätig seien, der einen grundlegenden Einfluss auf den Erfolg der europäischen Wirtschaft habe, zu fast 100 % von Zulieferern aus dem Osten abhängig, sagte er.

Diese Situation sei schwer zu akzeptieren, was erklären könnte, warum die Vertreter der „großen und starken“ Mitgliedstaaten bei den Sitzungen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union „nicht nur symbolisch auf den Tisch hauen“ und fordern, den wirtschaftlichen Einfluss chinesischer Unternehmen auf dem Kontinent zu verringern. „Wenn ich mich mit großen westeuropäischen Firmenchefs treffe, bitten sie mich regelmäßig, Lieferanten aus dem Osten zu überzeugen, nach Ungarn zu kommen“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, dass außer in Deutschland und China nur in Ungarn alle drei deutschen Premium-Automobilhersteller Fabriken haben. Darüber hinaus sind drei der zehn weltweit größten Hersteller von Elektrobatterien in Ungarn vertreten, und in Kürze wird eine neue Investition angekündigt, so dass die Zahl noch steigen wird, fügte er hinzu.

Zu den Angriffen gegen Investitionen in die Elektromobilität sagte er, dass der Bau neuer Anlagen immer ein Gefühl der Unsicherheit in den lokalen Gemeinden auslöse. „Auch wenn es leicht ist, die natürliche Sorge der Menschen um die Gesundheit in ihrem Lebensumfeld zu missbrauchen, müssen wir alle politischen Akteure auffordern, verantwortungsvoll zu handeln und die Menschen nicht in die Irre zu führen und die berechtigten Sorgen der Menschen nicht zu missbrauchen“, sagte er. Er unterstrich die Absicht der Regierung, die für die Elektromobilität notwendigen Investitionen weiterhin zu unterstützen, „weil sie die Wirtschaft auf Wachstumskurs halten können“.