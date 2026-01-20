EVE Power Hungary startet Rekrutierungskampagne

Das chinesische Unternehmen EVE Power Hungary wird Ende Januar eine Rekrutierungskampagne starten, um Mitarbeiter für sein Batteriewerk in Debrecen (Ostungarn) zu gewinnen, teilte der Geschäftsführer des Unternehmens am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zhang Huanting sagte, EVE Power Hungary werde rund 400 Mitarbeiter aus Debrecen und den umliegenden Gemeinden einstellen. Tom Rong, Personalchef von EVE Energy, erklärte, dass in Ungarn bereits 165 Mitarbeiter eingestellt worden seien. Ádám Kovács, Leiter der Abteilung für Regierungsbeziehungen bei EVE Power Hungary, hob die Beziehungen hervor, die das Unternehmen zur örtlichen Universität und zum Berufsbildungszentrum aufbaut. Die Serienproduktion in dem 400 Milliarden HUF teuren Werk, das EVE Power Hungary derzeit baut und das das erste Werk der Muttergesellschaft EVE außerhalb Chinas ist, soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 anlaufen. Das Werk wird Batterien für Fahrzeuge liefern, die im Werk der BMW Group in Debrecen hergestellt werden.