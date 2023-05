Orbán: Katar ist der Schlüssel für Europa

Katar sei für Europa von entscheidender Bedeutung, da im vergangenen Jahr „ein großer Teil des russischen Gases, das der europäischen Wirtschaft fehlt, durch Flüssiggas aus diesem Land ersetzt wurde“, sagte Viktor Orbán in einem auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Ministerpräsident kündigte an, dass Ungarn in Zukunft auch Gas aus Katar kaufen werde. Orbán ist am Sonntag zu einem offiziellen Besuch in Doha eingetroffen und wird auf dem Wirtschaftsforum von Katar eine Rede halten. In seinem Video sagte er, er habe „lange, umfassende und erfolgreiche Gespräche“ mit dem Emir von Katar geführt. Orbán verwies auf die hervorragende Wirtschaftsleistung Katars und seine Präsenz in der ganzen Welt. Er sagte auch, Katar sei „im Friedenslager“, das ein Interesse an einer dringenden Beilegung des Krieges in der Ukraine habe, und fügte hinzu, Katar sei bereit, im Interesse von Friedensgesprächen zu vermitteln. Der Ministerpräsident sagte, man habe eine Einigung über die ungarischen Gasbezüge aus Katar erzielt und fügte hinzu, dass es besser sei, auf mehreren Füßen zu stehen als auf einem. „Wir haben uns bei Infrastrukturprojekten, der Entwicklung von Flughäfen, der Zusammenarbeit in der Kommunikationsbranche … sogar in der Landwirtschaft haben wir Vereinbarungen getroffen“, sagte er. „Es haben sich gute Perspektiven für die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit eröffnet“, so der Ministerpräsident.