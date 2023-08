Orbán: Türkei als Schlüssel zur Energieversorgung

Die Türkei werde in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Energieversorgung Ungarns spielen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Radiointerview und fügte hinzu, dass „der Hahn in den Händen der Türkei und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan liegt“. Alle ungarischen Gasimporte laufen über die Türkei, und „wenn er ihn zudreht, gibt es kein Gas, aber wenn er offen ist, gibt es Gas“, so Orbán – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Daher sei es von entscheidender Bedeutung, eine Einigung mit der Türkei zu erzielen, und „wir müssen uns gut verstehen und auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten, wenn wir in Energieangelegenheiten eine günstige Behandlung erhalten wollen“, fügte er hinzu. Die Energie kommt zum Teil über Aserbaidschan in die Türkei, der aserbaidschanische Präsident hat Ungarn besucht und Ungarn kauft auch Gas von dort, sagte Orbán. Er sagte auch, dass einige der größten Gasreserven der Welt in Turkmenistan liegen und dass sie es nach Europa exportieren wollen, was „für uns sehr nützlich ist“. In Aserbaidschan werde ein Programm zur Erzeugung großer Strommengen vorbereitet, die über Georgien und Rumänien nach Ungarn gebracht werden sollen. Dank der Zusammenarbeit von vier Ländern könne billiger Strom importiert werden, sagte er.

Zu den Gesprächen mit Katar sagte er, das Ziel sei es, allen europäischen Ländern den Bezug von per Schiff transportiertem Gas zu ermöglichen. Er fügte hinzu, dass er zu diesem Zweck an drei Gesprächsrunden teilgenommen habe. Orbán sagte, er habe während der Fußballweltmeisterschaft Konsultationen mit dem Emir geführt, und während des jüngsten Besuchs des Emirs in Ungarn sei eine Vereinbarung getroffen worden, Gas aus Katar per Schiff über Kroatien nach Ungarn zu bringen.

Er sagte, ein Land von der Größe Ungarns könne es sich nicht leisten, „dumm zu sein“, denn „seine Stärke liegt darin, klug zu sein“. Diejenigen, die vorausschauen und rechtzeitig Pläne machen, werden den anderen einen Schritt voraus sein, fügte er hinzu. Er sagte, dass das Gewicht Zentralasiens derzeit zunehme und die Region im nächsten Jahrzehnt höchstwahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen werde. Seit mehr als einem Jahrzehnt werden Anstrengungen unternommen, um gute Beziehungen zu diesen Ländern aufzubauen, die auf gemeinsamen Ursprüngen und einer gemeinsamen Geschichte beruhen, und diese Bemühungen zahlen sich nun aus, fügte er hinzu. Orbán sagte auch, dass Menschen, die die Welt verstehen wollen, am Diskurs teilnehmen können, und dass dies allen helfen wird, die Chancen zu erkennen, die Ungarn hat. Wenn die Opposition dazu beiträgt, qualitativ hochwertige Debatten zu führen, könnte dies dem ganzen Land zugute kommen, fügte er hinzu.