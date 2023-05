Szijjártó kündigt neue Flugverbindung zwischen Ungarn und China an

Die Fluggesellschaft China Eastern wird zweimal wöchentlich eine neue Flugverbindung zwischen Budapest und Ningbo in Ostchina einrichten, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

China hat vor kurzem die Beschränkungen bezüglich des Coronavirus aufgehoben, so dass seine Bürger wieder reisen können, sagte Szijjártó. Der Wettbewerb um chinesische Touristen sei bereits hart, und eine große Anzahl von Direktflügen sei ein Vorteil, sagte er. Ungarn und China haben kürzlich ihr bilaterales Luftverkehrsabkommen geändert, um die Verbindungen zu verbessern, sagte er. Die Flüge von China Eastern, die Mitte Juni aufgenommen werden sollen, seien „eine gute Nachricht“, sagte er. Ningbo spiele eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit zwischen China und Mitteleuropa, sagte er. Es sei auch ein logistisches Drehkreuz mit einer robusten Autoindustrie. „Der neue Flug bringt uns näher an unsere Rolle vor der Pandemie als Ziel der meisten Flüge aus China in mitteleuropäische Hauptstädte“, sagte er.