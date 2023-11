Orbán: Regierung will 2024 Wirtschaftswachstum wiederherstellen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem Interview, dass das Wirtschaftswachstum in Ungarn im nächsten Jahr wiederhergestellt werden soll, nachdem es in diesem Jahr auf Null oder „sogar darunter“ geschrumpft war. „Wir müssen den Familien durch Wachstum helfen“, sagte Orbán im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wachstum, fügte er hinzu, bedeute Arbeitsplatzsicherung, höhere Löhne und einen höheren Lebensstandard. Der Ministerpräsident sagte, die Regierung sei in diesem Jahr entschlossen gewesen, den Wert der Renten und der Arbeitsplätze zu schützen und gleichzeitig die Inflation bis zum Jahresende auf eine einstellige Zahl zu begrenzen. „Wir haben uns drei Dinge vorgenommen …. und haben alle drei erfüllt“, sagte er.

Die Anhebung des Mindestlohns, der Löhne von Facharbeitern und die Einführung von CSOK Plusz, einem überarbeiteten Programm zur Förderung des Erwerbs von Wohneigentum, „sind Themen für 2024“, die Ungarn, seine Wirtschaft und die Situation der ungarischen Familien ankurbeln sollen, sagte er. Orbán sagte, dass, wenn „bestimmte Wirtschaftsindikatoren“ unterdurchschnittlich ausfielen, „Brüssel“ „bestimmte Maßnahmen“ vorschlagen könne, die, wenn sie von einem Mitgliedsstaat abgelehnt würden, trotzdem durchgesetzt würden, weil sie die Mittel dazu hätten. „Aber sie haben keine Ahnung vom ungarischen Leben oder von den Gesetzen der ungarischen Wirtschaft“, sagte er. „Wir wissen genau, wie wir das Wirtschaftswachstum wiederherstellen, die Staatsverschuldung [und] das Haushaltsdefizit reduzieren können…“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán sagte, „Brüssel“ wolle, dass Ungarn seine Steuer auf übermäßige Unternehmensgewinne, sein Subventionssystem für Haushaltsenergie und seine Obergrenze für Kreditzinsen abschafft. „Aber das würde das Leben der ungarischen Familien ruinieren“, sagte er. „Wir werden auch eine große Debatte über wirtschaftspolitische Themen führen“, sagte der Ministerpräsident. „Die großen Themen werden eher den Zeitraum von Januar bis September 2024 betreffen, obwohl sie auch mit den im Juni anstehenden Europawahlen zusammenhängen“, fügte er hinzu. Orbán sagte, mit „einer guten, vernünftigen und bodenständigen europäischen Führung“ könne man sich auf fast alle Fragen einigen, aber die derzeitige Führung sei unzureichend und „sollte ersetzt werden“. „In Brüssel wird eine neue, bessere und freundlichere Führung der Europäischen Union benötigt“, sagte der Ministerpräsident.