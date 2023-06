Präsidentin fordert eine familienfreundliche Antwort auf die demografische Herausforderung

Die Zukunft Europas könnte gefährdet sein, „wenn nicht eine familienfreundliche Antwort auf die demografische Krise gegeben wird“, sagte Präsidentin Katalin Novák am Donnerstag in einer Rede am Swiss Economic Forum in Interlaken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Während die Einwanderung als mögliche Antwort bevorzugt werden könne, bestehe die Alternative darin, Familien zu unterstützen und die Geburt von Kindern zu fördern, „wie es Ungarn mit seiner familienzentrierten, familienfreundlichen Politik getan hat“, so die Präsidentin. Sie fügte hinzu, dass die ungarische Regierung 6 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes und damit den „höchsten Anteil der Welt“ für Familienunterstützungsprogramme ausgibt. Novák sagte, es sei wichtig, Wege zu finden, um Menschen, die Kinder aufziehen, wirtschaftliche Vorteile zu bieten. Unter Bezugnahme auf die Maßnahmen der ungarischen Regierung sagte sie, diese umfassten die Befreiung von der Einkommenssteuer für Mütter mit vier oder mehr Kindern, kostenlose Kindergartenbetreuung und vergünstigte Studentendarlehen oder Hypothekenzuschüsse für junge Eltern. In Bezug auf die Wirtschaft hob Novák hervor, dass Ungarn seine Arbeitslosenquote auf unter 4 % gesenkt hat. Auf eine Frage hin erklärte die Präsidentin, Ungarn erkenne die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine an, fügte aber hinzu, dass ihr Land „aufgrund seiner Energieabhängigkeit Kompromisse eingehen muss“.