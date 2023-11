Präsidentin fordert Anreize für junge Menschen zur Familiengründung

„Wir müssen die Gründung einer Familie für die nächste Generation attraktiv machen“, sagte Präsidentin Katalin Novák in einem am Dienstag in der regionalen Tageszeitung Petőfi Népe veröffentlichten Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Interview, in dem die Präsidentin ihren jüngsten Besuch im Komitat Bács-Kiskun zusammenfasste, verwies sie auf die jahrzehntelange Arbeit der Regierung zur Konsolidierung der Familienpolitik und betonte, das Land habe „eine familienfreundliche Wende vollzogen, die in der Welt des Wohlstands ihresgleichen sucht“. Sie sagte, sie habe eine Familie mit fünf Kindern in Tiszaalpár besucht, und die junge Familie sei „der Beweis dafür, dass man auch mit bescheidenen Mitteln so viel geben kann“.

In Bezug auf die ungarischen Gemeinschaften in den Nachbarländern sagte Novák, die Ungarn in den Unterkarpaten befänden sich „vielleicht in der schwierigsten Situation“ und verwies auf den Krieg und darauf, dass sich die Lage der ethnischen Minderheiten in der Ukraine „in den letzten Jahren erheblich verschlechtert“ habe. Sie fügte jedoch hinzu, dass die Position der Venedig-Kommission, dass die ukrainische Führung Erwartungen in Bezug auf die Verbesserung der Minderheitenrechte gesetzt habe, „eine schwache Hoffnung“ biete. „Die Ukraine befindet sich im Krieg; ihr EU-Beitritt liegt in weiter Ferne, aber die Integration der westlichen Balkanländer sollte beschleunigt werden: Dies würde sowohl den Interessen Ungarns als auch der EU dienen“, sagte Novák.

Zu ihrem Besuch in Bács-Kiskun sagte Novák, ihr Programm sei „vollgepackt“ gewesen mit Besuchen, Begegnungen mit Einheimischen, Besichtigungen von Fabriken, Schulen und der südlichen Grenze des Landes. Über das letztgenannte Programm sagte sie: „Ungarische Familien können in Sicherheit schlafen, dank derjenigen, die die ungarische Grenze schützen“. Sie sagte, das Grenzkontrollsystem des Landes vermittle eine klare Botschaft: „Wer nicht den [legalen] Weg geht, ist nicht willkommen.“ Sie fügte hinzu, der Grund für ihren Besuch an der Grenze sei es gewesen, den Grenzschützern dafür zu danken, dass sie „nicht nur die Sicherheit Ungarns, sondern auch die Europas schützen“.

