Orbán: Europa braucht Energie aus Zentralasien

Bei seinem Besuch in Aschgabat (Turkmenistan) betonte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag die Notwendigkeit, dass Europa neue Energiequellen aus Zentralasien erhält, „und wir brauchen dafür neue Routen und Infrastrukturen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die derzeitige Weltlage, so Orbán, habe „die traditionellen Wirtschaftsbeziehungen auf den Kopf gestellt“ und „könnte sehr wohl eine neue Ära der Weltwirtschaft einläuten“. Solche Veränderungen „erhöhen den Wert der zentralasiatischen Region aus unserer Sicht und aus europäischer Sicht“. „Wir müssen nach neuen Wegen und neuen Partnern suchen“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass die zentralasiatische Region zur Brücke zwischen Ost und West werden könnte. Turkmenistan könne dabei „ein großer Partner“ für Europa und Ungarn sein und „einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung unserer Energieversorgung“ leisten. Dies werde jedoch nicht einfach sein, da zunächst komplexe Infrastruktur- und Transportfragen gelöst werden müssten, und dies liege nicht in der Kompetenz der beiden Länder allein. „Wir ermutigen und fordern die Institutionen der Europäischen Union auf, dafür zu sorgen, dass das vor 25 Jahren mit Turkmenistan unterzeichnete Partnerschafts- und Kooperationsabkommen in Kraft tritt … Wenn Europa von den russischen Energiequellen abgeschnitten ist, kann es sich nicht leisten, ein Partnerschaftsabkommen nicht zu unterzeichnen, das in Europas vitalem wirtschaftlichem Interesse liegt“, sagte er.