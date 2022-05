Ungarn: Regierung unterstützt Hilfsmaßnahmen in der Ukraine und den Unterkarpaten

Die ungarische Regierung stellt neue Mittel in Höhe von 200 Millionen Forint (531.000 Euro) für humanitäre Hilfe und die Unterstützung von Binnenvertriebenen und Bedürftigen in den ukrainischen Unterkarpaten zur Verfügung, so ein Regierungsvertreter am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstütze Kriegsflüchtlinge sowohl in Ungarn als auch in den Unterkarpaten, sagte Tristan Azbej, der Staatssekretär für die Unterstützung verfolgter Christen und die Umsetzung des Programms „„, in Uzhhorod nach einem Treffen mit den Leitern des Ungarischen Kulturvereins der Unterkarpaten (KMKSZ). Darüber hinaus werden weitere 120 Millionen Forint zur Unterstützung anderer karitativer Aktivitäten bereitgestellt, und in der kommenden Woche wird eine Lieferung von Medikamenten und Ausrüstung im Wert von 210 Millionen Forint nach Transkarpatien gehen.

Offiziell sind 230.000 Flüchtlinge in den Unterkarpaten angekommen, die tatsächliche Zahl dürfte jedoch doppelt so hoch sein, sagte der Vizepräsident des KMKSZ, József Barta, auf der Veranstaltung. Der Staatssekretär traf sich mit lokalen Unternehmern, die am Programm „Eine Mahlzeit“ von „Ungarn hilft“ beteiligt sind. Innerhalb eines Monats wurden rund 60.000 warme Mahlzeiten an Flüchtlinge in den Unterkarpaten ausgegeben.