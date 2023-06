Minister für wirtschaftliche Entwicklung trifft südkoreanische Führungskräfte

Ungarn setzt auf südkoreanische Unternehmen, wenn es um die Herstellung von Batterien geht, sagte Wirtschaftsentwicklungsminister Márton Nagy nach einem Treffen mit Führungskräften von vier südkoreanischen Unternehmen am Montag in seinem Büro – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy traf den Präsidenten von Ecopro Global Hungary, Sun Dong Chang, den Präsidenten von Samsung Electronics Hungary, Daniel Sont, den Geschäftsführer von SK On Hungary, Hang Ki Moon, und den Vizepräsidenten von Samsung SDI Hungary, Hyun Jung, so sein Ministerium.

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die ungarische Industriepolitik mit Schwerpunkt auf der Elektronikindustrie und der Batterieproduktion. Ungarn soll nach China, den USA und Deutschland der viertgrößte Batterieproduzent der Welt werden, mit einer Kapazität von 250 GWh, die 35 Prozent der Nachfrage in Europa decken würde, so das Ministerium. Südkoreanische Unternehmen bildeten im vergangenen Jahr die größte Investorengruppe in Ungarn und investierten rund 1.100 Milliarden Forint (3 Mrd. EUR) in das Land. Rund 260 Unternehmen in südkoreanischem Besitz beschäftigen 20.000 Menschen vor Ort.