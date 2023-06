Verteidigungsminister: V4-Allianz steht zusammen

Die Minister unterzeichneten ein Abkommen über die Überwachung des Luftraums, in dessen Rahmen Ungarn, Polen und Tschechien bis Ende 2024 zusammenarbeiten werden, um den slowakischen Luftraum zu schützen, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky und fügte hinzu, dass das Abkommen ein Zeichen dafür sei, dass die Visegrad-Gruppe „lebendig und wohlauf und in der Lage und bereit ist, weiterhin für die Sicherheit und das Wohlergehen der Region zu arbeiten“, und das in einer Zeit, in der viele ihr Ende voraussagen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Krieg in einem Nachbarland, der die Region härter getroffen hat als andere, macht die Zusammenarbeit umso wichtiger, sagte er. Am ersten Tag des Treffens nahm auch ein Staatssekretär Deutschlands, eines wichtigen Verbündeten, an den Gesprächen teil, um die dringendsten Verteidigungsfragen zu erörtern, sagte er. Die Stärkung der Verteidigungskapazitäten liege im gemeinsamen Interesse der V4-Mitgliedsstaaten, sagte er. Sie beraten sich regelmäßig über die Maßnahmen der NATO zur Stärkung ihrer Ostflanke, ein Prozess, bei dem die V4 eine wichtige Rolle spielen, sagte er. Ein weiteres wichtiges Projekt „ist der regelmäßige Einsatz der V4 EU Battlegroup, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zum dritten Mal in Bereitschaft ist“, sagte er.