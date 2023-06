Gulyás in Berlin: Ungarn hat viele Freunde in Deutschland

Gergely Gulyás, der Leiter des Ministerpräsidentenbüros, sagte am Montag bei einer Veranstaltung in Berlin, dass Ungarn „immer noch viele Freunde in Deutschland hat“, und fügte hinzu, dass Deutschland „für Ungarn wichtig ist“, ungeachtet der „abschätzigen Debatten“ in der deutschen Politik über Ungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gulyás nahm an der Präsentation des deutschsprachigen Buches des ehemaligen Innenministers Imre Kónya teil, an der auch mehrere führende Politiker der Christlich Demokratischen Union (CDU) teilnahmen. Die Anwesenheit der beiden ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und Rita Süssmuth sowie des ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet deutet darauf hin, dass es immer noch viele Menschen gibt, die die Rolle Ungarns bei der politischen Wende zu schätzen wissen“, so Gulyás gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien.