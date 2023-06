Ungarn lehnt Einmischung der EU-Kommission in die Haushalte der Mitgliedstaaten ab

Die ungarische Regierung lehnt die „noch stärkere Einmischung“ der Europäischen Kommission in die Haushalte der Mitgliedstaaten ab, sagte Finanzminister Mihály Varga vor dem Treffen des Rates der Finanzminister (Ecofin) am Freitag in Luxemburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er fügte hinzu, dass die härtere Hand der EU-Kommission „eine weitere Doppelmoral“ einführen würde. Zu den länderspezifischen Empfehlungen, die im Laufe des Tages vorgelegt werden sollen, sagte Varga vor ungarischen Journalisten, dass Ungarn seine Verpflichtungen gegenüber der EU zur Freigabe der Mittel erfüllt habe, die Europäische Kommission aber immer mehr Einwände vorbringe, um die Auszahlung der Ungarn rechtmäßig zustehenden Gelder zu verhindern. Er sagte, Ungarn sei seinen Verpflichtungen nachgekommen, aber die EU erwidere sie nicht, so dass „wir die Annahme des Dokuments auf dem Treffen nicht unterstützen werden“.

Varga sagte, Ungarn stimme zu, dass die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten angesichts der Coronavirus-Pandemie und des Krieges zwischen Russland und der Ukraine disziplinierter sein sollte, aber es sei „gefährlich“, der Europäischen Kommission „übermäßige Befugnisse“ zu geben, um den Mitgliedstaaten auf der Grundlage „doppelter Standards“ eine Haushaltszwangsjacke anzulegen. Die Gestaltung einer disziplinierten Haushaltspolitik „sollte den nationalen Regierungen überlassen werden“, die eine auf ihr Land zugeschnittene Politik entwickeln können, sagte er.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarns Regierung habe diesen Weg eingeschlagen und die Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit seit der Pandemie gesenkt. Der Haushalt 2024 sehe ein Defizit von 2,94 % und eine Staatsverschuldung von 66,7 % des BIP vor, was 10 Prozentpunkte günstiger sei als der EU-Durchschnitt. „Ungarn geht mit gutem Beispiel voran … und trifft gute Entscheidungen“, sagte Varga. „Auf der Grundlage des Dokuments haben wir den Eindruck, dass die Europäische Kommission immer noch prüft, wie sie die Auszahlung der Mittel an Ungarn verhindern kann. Das ist inakzeptabel“, sagte er. Wären die Gelder bereits in den ungarischen Haushalt eingeflossen, hätte das Wirtschaftswachstum des Landes im vergangenen Jahr deutlich über 5 % statt 4,6 % betragen, sagte er. Ungarn, fügte der Minister hinzu, habe zahlreiche Reformen durchgeführt, um Zugang zu den EU-Geldern zu erhalten, „so dass wir mit dem vollen Betrag im Haushalt 2024 rechnen“. Varga sagte, die Ratssitzung am Freitag werde sich mit zwei wichtigen Dokumenten befassen: Die Europäische Kommission bereite sich darauf vor, ihre Befugnisse zu erweitern und schleichend in die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten einzugreifen. Die ungarische Regierung könne dies nicht akzeptieren und werde nicht zulassen, dass dadurch die Errungenschaften der letzten Jahre, wie etwa die Senkung der Energierechnungen, gefährdet würden.