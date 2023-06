Präsidentin Novák trifft Bundeskanzler und Bundespräsident in Berlin

Präsidentin Katalin Novák traf am Rande der Eröffnung der Special Olympics World Games in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und dem armenischen Präsidenten Vahagn Khachaturyan zusammen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Novák teilte auf Twitter mit, dass sie ein „bedeutungsvolles Gespräch“ mit Scholz geführt habe und dass sie und Steinmeier sich einig seien, dass sie „viel gemeinsam zum gegenseitigen Nutzen unserer beiden Länder tun könnten“. In Bezug auf ihre Gespräche mit dem armenischen Präsidenten sagte Novák, sie freue sich darauf, Ashot Smbatyan, den armenischen Botschafter in Ungarn, beim Demografiegipfel im September in Budapest begrüßen zu dürfen.

Am Samstag nahm Novák an der Spitze des ungarischen Teams an der Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games teil. Zuvor eröffnete sie eine neue Ausstellung in der ungarischen Botschaft, die die Geschichte der ungarischen Special-Olympics-Bewegung anhand der Werke des ungarischen Fotografen György Soós und des chinesischen Fotografen Wei Xiang, der in Ungarn lebt und ein großer Unterstützer der Special-Olympics-Vereinigung ist, darstellt. Lajos Lengyel, der Präsident von Special Olympics Ungarn, sagte bei der Eröffnung der Ausstellung, dass die Anwesenheit der Präsidentin den ungarischen Athleten „große Motivation“ geben werde, die sie mit „einer Reihe von Medaillen“ zurückzahlen würden. Er sagte, Nováks Unterstützung der Special-Olympics-Bewegung zeige, dass sie ihrem Versprechen treu bleibe, Bedürftige und Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Die ungarische Special-Olympics-Bewegung umfasst über 1.000 lizenzierte Athleten.

Am Sonntag besuchte die Präsidentin gemeinsam mit ungarischen Fans das Viertelfinale im 25-m-Freistilschwimmen. An den 16. Special Olympics World Games in Berlin nehmen rund 7.000 Athleten aus 200 Ländern teil, die in 26 Disziplinen antreten. Die ungarischen Athleten treten in 15 Disziplinen an.