Navracsics: Titel „Kulturhauptstadt Europas“ ist eine Chance für die „Neupositionierung“ der Region Veszprém

Tibor Navracsics lobte den Reichtum der Region an historischen Sehenswürdigkeiten, Naturschönheiten, Kultur und Traditionen und sagte, die Region könne sich mit „anderen, populäreren touristischen Regionen in Westeuropa“ messen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Programm ziele darauf ab, die lokalen Gemeinschaften zu stärken, „und ungarische Elemente in der europäischen Kultur und europäische Züge in der ungarischen Kultur zu zeigen“, so Navracsics. Die Organisatoren legten den Schwerpunkt auf den Wiederaufbau von Gebäuden und nicht auf die Infrastruktur, wie es im ECC-Jahr üblich ist, und sie konzentrierten sich auf die Nachhaltigkeit, sagte er. An den Programmen waren 116 Gemeinden beteiligt, und zwar im Rahmen eines Kofinanzierungsmodells, das sicherstellte, dass jede Gemeinde ihren Beitrag zum Erfolg leistete. Es sei zu hoffen, dass sich die Region zu einer „kreativen Region“ entwickle, in der die Kreativwirtschaft die Wirtschaft dominiere. Die Entwicklung der Infrastruktur sei ein weiteres Merkmal, auf das man sich konzentrieren müsse.