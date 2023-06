Szijjártó: Brüsseler Migrationspolitik macht den europäischen und nordafrikanischen Ländern zu schaffen

Brüssel „sollte seine aggressive Migrationspolitik sofort stoppen, weil sie eine extrem schwierige Situation“ für die europäischen und nordafrikanischen Länder schafft, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch nach einem Treffen des Gemischten Ausschusses Ungarn-Tunesien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó, der auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem tunesischen Amtskollegen Nabil Ammar sagte, dass Europa gleichzeitig mit zwei ernsten Sicherheitsherausforderungen konfrontiert sei: dem Krieg im Osten und den Migrationswellen aus dem Süden. Er sagte, es sei höchste Zeit, „die Lautstärke im Pro-Friedens-Lager zu erhöhen“, denn „wenn wir das nicht tun, könnten die lauteren Pro-Kriegs-Stimmen … den Anschein erwecken, in der Mehrheit zu sein, und das ist nicht der Fall“.

Szijjártó sprach über den dramatischen Anstieg der Lebensmittelpreise und eine schwere Getreideversorgungskrise in Tunesien und anderen Teilen der Welt. Er sagte, die Auswirkungen des bewaffneten Konflikts in der Ukraine könnten eine bereits fragile Region destabilisieren und zu weiteren Sicherheitsherausforderungen führen. „Wenn wir über den europäischen oder transatlantischen Tellerrand hinausblicken, sehen wir, dass die Mehrheit der Länder in der Welt Frieden will“, sagte er. „Und wir freuen uns, heute den Außenminister eines Landes begrüßen zu dürfen, das wie Ungarn ebenfalls zu der weltweiten Mehrheit der Friedensbefürworter gehört.“ Ungarn befinde sich aufgrund seiner geografischen Lage in einer besonderen Situation, da es dem doppelten Druck des Krieges im Osten und der Migrationswellen aus dem Süden ausgesetzt sei. „Leider erleben wir, dass die Migration neuen Auftrieb erhält, weil die Entscheidung in Brüssel, die Europa eine obligatorische Umsiedlungsquote aufzwingt, im Grunde eine Einladung an die Migranten ist“, sagte er. Dies schaffe nicht nur für die europäischen Länder, sondern auch für die nordafrikanischen Länder entlang der Migrationsrouten eine „äußerst schwierige Situation“, da sie von den Migranten „überrannt“ zu werden drohten, die „keinen Respekt vor ihrer Souveränität und den gesetzlichen Bestimmungen“ zeigten.

Er forderte eine stärkere Unterstützung aus Brüssel für den Schutz der tunesischen Grenzen und fügte hinzu, dass Ungarn gegebenenfalls bereit sei, dies auf bilateraler Ebene anzubieten. Szijjártó wies darauf hin, dass der Handel zwischen Ungarn und Tunesien im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 260 Millionen Euro erreicht habe, während er in diesem Jahr bisher um 22 % gestiegen sei. Tunesien biete ungarischen Unternehmen große Chancen, und ihre Produkte seien sehr gefragt, so Szijjártó, der auf die Bereiche Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, medizinische Geräte und Wasserwirtschaft verwies. Er kündigte an, dass Ungarn ab dem nächsten akademischen Jahr aufgrund der großen Nachfrage 250 Stipendien für tunesische Studenten anbieten werde, während es bisher nur 200 waren.