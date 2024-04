Orbán: Westbalkan doppelt vom Krieg betroffen

Die Länder des westlichen Balkans, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstreben, sind vom Krieg in der Ukraine in zweifacher Hinsicht betroffen, da der Krieg Ressourcen von der EU-Erweiterung abzieht, sagte der Ministerpräsident am Freitag in Banja Luka, Bosnien und Herzegowina – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Gesprächen mit Milorad Dodik, dem Präsidenten der autonomen bosnisch-serbischen Republik, sagte Viktor Orbán auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, es liege im Interesse beider Länder, den Krieg zu beenden und den Beitrittsprozess abzuschließen. Dodik stimmte Orbán zu und sagte, langfristige Interessen müssten Vorrang haben. Der Balkan „könnte sich schneller entwickeln, wenn der Krieg nicht das Geld verschlingen würde“, sagte er.