Budapest erhält EU-Direktfinanzierung für Wohnungsbauprogramm

Budapest hat eine Direktfinanzierung der Europäischen Union in Höhe von 5 Millionen Euro für ein soziales Wohnungsbauprogramm erhalten, teilte das Büro des Bürgermeisters am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Trotz der Wohnungskrise in Budapest versäumt es „die Wohnungspolitik der Zentralregierung, die Ausweitung von erschwinglichen und sicheren Mietwohnungen zu unterstützen“, die für die Verringerung der Auswirkungen der Krise von entscheidender Bedeutung wären, hieß es in der Erklärung. Ein Konsortium unter der Leitung der Budapester Stadtverwaltung erhielt die EU-Förderung im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms „EUI – European Urban Initiative“, das im Rahmen des Programms „New European Bauhaus“ durchgeführt wird. Insgesamt wurden 99 Anträge aus 21 EU-Mitgliedstaaten eingereicht, und die Gewinner wurden in mehreren Bewertungsrunden ausgewählt, so die Erklärung. Das Projekt AHA Budapest zielt darauf ab, mit Hilfe der Fördermittel erschwinglichen, sicheren und nachhaltigen sozialen Wohnungsbau auszubauen. In Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern wird ein leer stehendes ehemaliges Schulgebäude im 4. Bezirk Budapests in ein Wohngebäude mit 20 Wohnungen umgewandelt, das erschwinglichen und nachhaltigen Wohnraum bieten wird.