Fitch bestätigt Ungarns Investment-Grade-Rating

Fitch Ratings bestätigte das ungarische Investment-Grade-Rating für Staatsanleihen bei einer planmäßigen Überprüfung am Freitag mit „BBB“. Fitch ließ den negativen Ausblick für das Rating unverändert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarns Rating wird durch starke strukturelle Indikatoren im Vergleich zu BBB-Partnern, investitionsgetriebenes Wirtschaftswachstum und solide Nettozuflüsse an ausländischen Direktinvestitionen gestützt“, so Fitch. In einer Erklärung, die nach der Rating-Aktion veröffentlicht wurde, sagte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, dass die Bestätigung ein „weiteres beruhigendes Zeichen“ sei, nachdem Standard & Poor’s eine Woche zuvor das ungarische Staatsrating bestätigt hatte. Alle großen Rating-Agenturen stufen Ungarn in die Kategorie „Investment Grade“ ein, fügte es hinzu.

Finanzminister Mihály Varga erklärte am Samstag auf Facebook, dass die Rating-Agenturen Standard & Poor’s und Fitch Ratings trotz der anhaltenden Krise durch den Krieg Ungarns Investment-Grade-Rating in derselben Woche bestätigt hätten. In dem Video zitierte Varga Fitch, dass sie für Ungarn ein hohes Wachstum prognostizieren und dass die Regierung weiterhin das Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung reduzieren und die Inflation senken wird. Der Minister sagte, Fitch habe die Stabilität des Bankensektors des Landes und die wachsende Rolle des Privatsektors bei der Schuldenfinanzierung anerkannt. „Die Analyse weist auch darauf hin, dass das Land ein attraktives Investitionsziel bleibt“, sagte Varga. „Ungarn erhält zum Jahresende von allen drei Rating-Agenturen den Investment-Grade-Status und wird zwei Stufen höher bewertet als zu Beginn des Jahrzehnts.“

