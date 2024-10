S&P bestätigt sein Investment-Grade-Rating für ungarische Staatsanleihen mit stabilem Ausblick

S&P Global Ratings bestätigte am Freitag sein Investment-Grade-Rating von BBB minus/A-3 für ungarische lang- und kurzfristige Staatsanleihen in Fremd- und Landeswährung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die internationale Ratingagentur behielt auch den stabilen Ausblick für das Rating bei, wie sie am Freitagabend in London bekannt gab. Auch die beiden anderen internationalen Ratingagenturen, Fitch Ratings und Moody’s Ratings, halten das ungarische Staatsrating in der Kategorie „Investment Grade“, allerdings eine Stufe über dem Rating von S&P.