Szijjártó: Abbruch der Beziehungen zwischen Europa und China wäre „brutaler wirtschaftlicher Selbstmord“

Ein Abbruch der europäisch-chinesischen Beziehungen käme einem „brutalen wirtschaftlichen Selbstmord“ Europas gleich, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag und betonte, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU „in den letzten Jahren aus zahlreichen Gründen stark gesunken“ sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó, er habe bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Tianjin gesagt, „Konnektivität ist gut und die Neubildung von Blöcken in der Welt ist schlecht“. Er fügte hinzu, dieser Grundsatz sei der Ausgangspunkt für die Politik der Regierung in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China. Nach den verschiedenen Trends zu urteilen, sehen mehrere europäische Länder China als Risiko oder Bedrohung an. Im Gegensatz dazu glaube Ungarn, dass die Zusammenarbeit mit China „enorme Ergebnisse“ bringen könne. „Es liegt im Interesse Europas, mit China auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Interesse zusammenzuarbeiten“, sagte er.

Ungarn sieht in der Arbeitsteilung zwischen Ost und West eine „große Chance“ und den einzigen Weg, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, fügte er hinzu. Jahrzehntelang sei die Grundlage für ein vorhersehbares Wirtschaftswachstum die Kombination von entwickelten westlichen Technologien mit leicht zugänglicher und relativ billiger Energie aus dem Osten gewesen, sagte er. Dies sei jedoch nicht mehr der Fall, da die europäisch-russischen Verbindungen aufgrund des Krieges in der Ukraine verloren gegangen seien, fügte er hinzu. „Wenn wir nun auch noch die europäisch-chinesischen Beziehungen kappen würden, wäre das ein Schlag für die europäische Wirtschaft“, sagte er und verwies darauf, dass der Handel zwischen der EU und China insgesamt 865 Milliarden Euro betrage. „Europa kann nur verlieren, wenn wir China als Rivalen und nicht als Kooperationspartner sehen“, sagte er. Die Erneuerung der für Europa so wichtigen Automobilindustrie erfordere Batterien, und er fügte hinzu, dass man in diesem Bereich völlig abhängig von östlichen, insbesondere chinesischen Unternehmen geworden sei. In Bezug auf den geplanten „Mittleren Korridor“, der Europa mit China verbinden soll, sagte Szijjártó, der Bau neuer Routen sei ein gemeinsames Interesse, ohne das es kein Wachstumspotenzial für Europa geben könne. „Ohne physische Wege ist alles nur Wahrnehmung und Illusion“, fügte er hinzu.