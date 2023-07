Szijjártó: Abbruch der Beziehungen zu China „wäre Selbstmord“

Ein Abbruch der Beziehungen zu China „wäre ein Selbstmord der europäischen Wirtschaft“, sagte Außenminister Péter Szijjártó in einem am Samstag auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte auch, dass sich die ausländischen Direktinvestitionen in Ungarn in diesem Jahr verdoppeln und 13 Milliarden Euro erreichen könnten. In einem Interview mit CNBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Tianjin, China, verwies Szijjártó auf das jährliche Handelsvolumen zwischen China und der Europäischen Union in Höhe von 865 Milliarden Euro und sagte: „Wie kann man sich abkoppeln, ohne die europäische Wirtschaft zu zerstören“. Die ungarische Regierung betrachte China nicht als „Bedrohung“ oder „Risiko“, sondern als Partner, mit dem eine Zusammenarbeit Ungarn viele Vorteile bringen könne, sagte er. „Für uns ist China eine Chance, aber inzwischen auch ein Muss“.

In Bezug auf die europäische Autoindustrie sprach Szijjártó von einer „Revolution“ und sagte, dass die europäischen Hersteller zwar „sehr gute Elektroautos, aber keine Batterien“ produzieren könnten. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen westeuropäischen und chinesischen Unternehmen entscheidend sei, „um die neue europäische Industrie funktionsfähig zu machen“. Szijjártó sagte, Ungarn sei ein attraktives Ziel für große chinesische Investoren wegen der Präsenz deutscher Autohersteller im Land. „Während die deutsche Außenministerin über die Abkopplung spricht, rufen mich die Vorstandsvorsitzenden der deutschen Autohersteller an, um ihre chinesischen Zulieferer zu überzeugen, nach Ungarn zu kommen“, sagte er. Ein Abbruch der Beziehungen zu China würde „die europäische Wirtschaft zerstören“ und „wäre auch für die deutsche Wirtschaft sehr schädlich“, sagte er. Nach Angaben des Außenministers hat die ungarische Regierung neben CATL und EVE Energy Vereinbarungen mit „zwei weiteren Top 10 der chinesischen Batteriehersteller“ getroffen. Sie werden ihre Investitionen bald bekannt geben, sagte Szijjártó.