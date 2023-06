BYD baut Batterie-Montagewerk in Fót

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD baut in Fót bei Budapest ein Batterie-Montagewerk im Wert von 10 Mrd. Forint (27,1 Mio. EUR), sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Shenzhen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition, die zunächst 100 Arbeitsplätze schaffen wird, werde mit einem staatlichen Zuschuss von 1 Milliarde Forint unterstützt, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. „Diese Investition wird Ungarns Rolle bei der Umstellung der europäischen Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge stärken, zum Schutz ungarischer Arbeitsplätze beitragen und dabei helfen, weitere Kapazitäten in der wichtigsten Zukunftsindustrie anzuziehen“, sagte Szijjártó. BYD ist der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, der zweitgrößte Akteur in der Elektrobatterieindustrie sowie ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation und IT, sagte der Minister.

Er wies darauf hin, dass die von BYD im nordungarischen Komárom hergestellten Elektrobusse „in ganz Ungarn und Europa sehr beliebt sind“ und etwa 80 % der Busflotte des öffentlichen Nahverkehrs in London ausmachen. BYD liefere auch rund 42 % der Elektrobusse, die die alten und umweltschädlichen Busse in ungarischen Städten und Gemeinden ersetzen. „Das bedeutet, dass die Chinesen in Ungarn absoluter Marktführer sind, wenn es um Elektrobusse geht“, sagte Szijjártó.

Gleichzeitig sagte er, dass die EV-Industrie die kommenden Jahre und Jahrzehnte der Weltwirtschaft prägen werde. Szijjártó begrüßte den „unumkehrbaren“ Übergang zu Elektrofahrzeugen und sagte, dass es ohne ihn unmöglich sei, die globalen Umweltschutzziele zu erreichen, da 14 % der weltweiten Schadstoffemissionen auf den öffentlichen Straßenverkehr zurückzuführen seien.