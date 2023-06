Magnus Aircraft beginnt im Juli mit dem Bau einer Produktionsstätte in China

Das ungarische Unternehmen Magnus Aircraft wird voraussichtlich im Juli mit dem Bau seiner ersten Produktionsstätte in Wuxi, in der Nähe von Shanghai, beginnen, während ein Ausstellungsraum innerhalb von sechs Monaten fertig gestellt sein wird, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens besuchte kürzlich China, um den Stand des im September letzten Jahres begonnenen Projekts zum Bau von Einheiten auf einer Fläche von 18.000 m² zu überprüfen, für die die chinesische Regierung 70 % der Kosten der 175 Millionen Euro teuren Investition übernehmen wird. Der Standort für die Entwicklung von Verbundwerkstoffen, die Flugzeugmontage und -wartung wird auch ein Entwicklungszentrum beherbergen, das in Partnerschaft mit der Budapester Universität Óbuda eingerichtet wird. Durch die Investition des ungarisch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmens von Magnus Aircraft, Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing, sollen 300 Arbeitsplätze geschaffen werden.