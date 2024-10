Magnus Aircraft eröffnet Ausstellungsraum in Wuxi

Das ungarische Unternehmen Magnus Aircraft wird am 11. November einen Ausstellungsraum in Wuxi, in der Nähe von Shanghai im Osten Chinas, eröffnen, so das Unternehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Magnus Aircraft stellte am Wochenende auf der Taihu Bay Wuxi Low-Altitude Economy Innovation and Development Conference sein Flugzeug Magnus Fusion vor. Das Flugzeug könne zur Verwirklichung der Ziele der chinesischen Wirtschaft im Tiefflug beitragen. Die moderne Technologie, der sichere Betrieb und die verwendeten Verbundwerkstoffe zogen besondere Aufmerksamkeit auf sich, hieß es weiter. CEO László Boros sagte, dass das chinesische Werk von Magnus Aircraft voraussichtlich im nächsten Frühjahr die Produktion aufnehmen wird.

Zuvor war berichtet worden, dass in Wuxi Einheiten für Verbundwerkstoffe, Flugzeugmontage und -wartung sowie eine in Zusammenarbeit mit der Universität Obuda eingerichtete Entwicklungsbasis errichtet werden sollen. Das chinesisch-ungarische Joint Venture, Jiangsu Magnus Aircraft Manufacturing, wird voraussichtlich 300 Arbeitsplätze schaffen. Innerhalb von zehn Jahren will Magnus Aircraft in der Basis mehrere tausend zwei- und viersitzige Flugzeuge produzieren, die hauptsächlich für den chinesischen Markt, aber auch für Märkte im Iran und in Afrika bestimmt sind. Magnus Aircraft erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 161 Mio. HUF. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 3 Mrd. HUF und für 2025 mit 6 Mrd. HUF.