Szijjártó: Bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mehr Investitionen als im gesamten letzten Jahr

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 sind bereits mehr Investitionen in Ungarn angekommen als im gesamten letzten Jahr, das selbst ein Rekordjahr war, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Eröffnung eines Werks von Unilever Magyarország im ostungarischen Nyírbátor sagte er, die Chancen stünden gut, dass sich die Investitionen in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 verdoppeln würden. Das Ministerium zitierte Szijjártó mit den Worten, dass die Kapazität eines Werks für Haushaltspflegeprodukte mit einer Investition von 23 Mrd. Forint (60 Mio. EUR) erweitert und 80 Arbeitsplätze geschaffen worden seien. Szijjártó sagte, in den letzten Jahren habe es einige ernsthafte Herausforderungen gegeben, da die Weltwirtschaft zweimal auf den Kopf gestellt wurde. „Ganz Europa leidet unter dem Krieg in der Ukraine, und ganz Europa zahlt den Preis dafür, mit himmelhoher Inflation, Energiepreisen und steigenden Lebensmittelpreisen“, sagte er. „Dies ist die Situation, obwohl die Europäer keine Verantwortung für den Krieg tragen“, fügte er hinzu.

Die negativen Auswirkungen seien in der unmittelbaren Nachbarschaft des Krieges am gravierendsten, wo auch die Gefahr einer Eskalation am größten sei, sagte er. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir in den schwarzen Jahren der Weltwirtschaft leben“, sagte er. Dies zeige sich an einem Rückgang der Investitionen auf der grünen Wiese in Europa um 15 % im vergangenen Jahr, und „man muss verstehen, dass dieses unsichere wirtschaftliche Umfeld, das für alle schlecht ist, so lange andauert, wie der Krieg dauert“.

Szijjártó bezeichnete es als enormen Erfolg, dass Ungarns Wirtschaft „in den letzten Jahren nicht nur auf den Beinen geblieben ist, sondern eine Reihe von Rekorden gebrochen hat“. Es sei ein dreifacher Rekord bei Investitionen, Beschäftigung und Exporten gebrochen worden. „Es ist klar, dass Investitionen die Grundlage für die Wirtschaftsleistung sind, denn Investitionen schaffen Arbeitsplätze und Arbeitsplätze bieten Arbeit, und Arbeit führt zu Wirtschaftsleistung“, sagte er.

Ungarns Exporte seien im ersten Drittel des Jahres um über 10 % gestiegen, und die Chancen stünden gut, dass ein weiterer Rekord gebrochen werde, sagte er. „Wir haben dies erreicht … während wir uns in einem sehr scharfen internationalen Wettbewerb behauptet haben, denn nicht nur wir haben gemerkt, dass Investitionen die Grundlage der Wirtschaftsleistung sind, sondern alle haben es gemerkt und alle konkurrieren um Investitionen“, sagte er. „Egal wie stabil ein politisches System ist, wie niedrig die Steuern sind und wie gut die Infrastruktur ausgebaut ist, wenn die Fähigkeiten, der Fleiß und die Kreativität der Arbeitnehmer die Eigentümer nicht überzeugt hätten, hätten sie sicher nicht diesen Standort für Investitionen gewählt“, fügte er hinzu.