Unilever baut für 30 Milliarden HUF eine Deo-Fabrik in Ungarn

Unilever Magyarország wird in Nyírbátor (Nordostungarn) eine Deodorantfabrik im Wert von 30 Milliarden Forint bauen, kündigte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstützt die Investition, die 100 Arbeitsplätze schaffen wird, mit 3,9 Milliarden Forint, sagte Szijjártó. Er fügte hinzu, dass mehr als 90 Prozent der Produktion des Werks exportiert werden sollen. Szijjártó wies darauf hin, dass britische Unternehmen die siebtgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn bilden und mehr als 50.000 Menschen im Lande beschäftigen.