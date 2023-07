Szijjártó: Politik der Öffnung nach Osten funktioniert

Chinesische Unternehmen haben Ungarn zu ihrem Top-Investitionsziel in Mitteleuropa erkoren, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag. Dies zeige, dass die Strategie der Regierung, sich dem Osten zu öffnen, Früchte trage – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sprach bei einer Zeremonie im Werk von BorsodChem, das sich im Besitz von Wanhua befindet, in Berente im Nordosten Ungarns, nachdem eine Reihe von Investitionen im Wert von 160 Milliarden Forint (430 Mio. EUR) getätigt wurden, darunter eine Nitrobenzolanlage mit einer Jahreskapazität von 240.000 Tonnen, eine Anilinanlage mit einer Kapazität von 200.000 Tonnen und eine Anlage für konzentrierte Salpetersäure mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Jahr, die mit 1,4 Milliarden Forint staatlich gefördert wurde.

Er sagte, die Rolle Chinas, „das jetzt die zweitgrößte Wirtschaft der Welt hat, ist … von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft“, so eine Erklärung des Ministeriums, in der Szijjártó zitiert wird. Nach den Rekordinvestitionen aus China im Jahr 2020 werde auch in diesem Jahr der Großteil der ungarischen Investitionen aus China kommen, sagte er und fügte hinzu, dass der bilaterale Handel im vergangenen Jahr mit 13 Milliarden US-Dollar ebenfalls einen Rekordwert erreicht habe. Szijjártó verwies auf „eine heuchlerische Debatte in Europa, insbesondere in der westlichen Hälfte“ über die Trennung der chinesischen und der europäischen Wirtschaft. Chinesische Investitionen, bei denen es sich in der Regel um Hochtechnologie und hohe Wertschöpfung handele, brächten viele Arbeitsplätze nach Ungarn, sagte er und fügte hinzu, dass die westeuropäischen Länder „in diesem Fall in der Regel unsere Konkurrenten sind“.

Ungarn hat gezeigt, dass eine „zivilisierte Zusammenarbeit zwischen Ost und West tatsächlich möglich ist“ und eher „eine Chance als ein Risiko oder eine Bedrohung“ darstellt. Die Anlagen von BorsodChem expandieren und reduzieren gleichzeitig nachweislich ihre Schadstoffemissionen, sagte er und bezeichnete dies als eine der „wichtigsten Errungenschaften der letzten Jahre“ in Ungarn. Ungarn sei eines von 21 Ländern in der Welt, die ihre Wirtschaftsleistung steigern und gleichzeitig ihre Emissionen reduzieren konnten, fügte er hinzu. Die Produktion der chemischen Industrie des Landes wuchs im letzten Jahr um 33 % und überschritt die „Traumschwelle von 10 Milliarden Forint“, sagte er. Die Zusammenarbeit zwischen Wanhua und Ungarn sei ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass sich die Beziehungen zwischen Ungarn und China „dynamisch entwickeln“, sagte er.