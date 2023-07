Regierungsbeamter lobt Mitarbeiter des Gesundheitswesens

Ungarn sei dankbar und stolz auf seine Beschäftigten im Gesundheitswesen, sagte Bence Rétvári, Staatssekretär im Innenministerium, am Freitag anlässlich des Semmelweis-Tages, dem Tag des nationalen Gesundheitswesens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Löhne der Ärzte seien deutlich erhöht worden, so dass die Gratifikationszahlungen entfallen könnten, sagte Rétvári auf einer Veranstaltung zum Semmelweis-Tag im Jávorszky-Ödön-Krankenhaus in Vác, am Stadtrand von Budapest, und fügte hinzu, dass auch die Krankenschwestern und -pfleger eine Lohnerhöhung erhalten würden. Trotz der Schwierigkeiten sieht der Haushaltsentwurf 2024, der nächste Woche vom Parlament verabschiedet werden soll, mehr Mittel für die Gesundheitsversorgung vor als der diesjährige Haushalt, sagte er. Der am 1. Juli begangene Semmelweis-Tag ist nach Ignaz Semmelweis benannt, einem ungarischen Arzt aus dem 19. Jahrhundert, der als früher Pionier der antiseptischen Verfahren bekannt ist und oft als „Retter der Mütter“ bezeichnet wird.