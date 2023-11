Regierung will sektorale Steuern weiter schrittweise abbauen

Die Regierung wird die schrittweise Abschaffung von Sondersteuern in einigen Wirtschaftszweigen fortsetzen, sagte das Finanzministerium, bevor es am Dienstag dem Gesetzgeber einen Gesetzentwurf über Steueränderungen für das nächste Jahr vorlegte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Aussetzung der Werbesteuer soll um ein weiteres Jahr verlängert werden, während die Versorgungssteuer 2024 teilweise und ab 2025 vollständig abgeschafft werden soll, so das Ministerium. Die Vorschriften zur Einkommensteuer und zu den Beiträgen sollen vereinfacht werden, und die Änderungen sollen den Weg für die breite Einführung elektronischer Belege ebnen. Die Besteuerung von Einzelunternehmern werde ab 2025 „erheblich vereinfacht“, heißt es weiter.

Das Ministerium teilte mit, dass die Richtlinie der Europäischen Union über die globale Mindestkörperschaftssteuer in einem separaten Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt werden soll. Die Regeln, die nur für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro gelten würden, würden Investitionspräferenzen ermöglichen und andere in Ungarn gezahlte Steuern berücksichtigen. Die neuen Regeln würden die Wettbewerbsfähigkeit ungarischer Unternehmen „in größtmöglichem Umfang“ unterstützen, fügte das Ministerium hinzu. Die Regierung halte an dem 2010 beschlossenen Grundsatz fest, die Steuererhebung zu verbessern, anstatt die Steuern zu erhöhen, so das Ministerium. Der Einkommenssteuersatz, der zu den niedrigsten in Europa gehört, wird beibehalten, ebenso wie die Steuervergünstigungen für Familien, für neu verheiratete Paare, für Familien mit vier oder mehr Kindern und die Steuerbefreiung für Mütter unter 30 Jahren und für alle Ungarn unter 25 Jahren, so das Ministerium weiter.