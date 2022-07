Präsidentin unterzeichnet Steuergesetz für Kleinunternehmen

Präsidentin Katalin Novák hat am Montag die Änderungen der Steuer für Kleinunternehmer (Kata) unterzeichnet. Das Gesetz hatte letzte Woche Proteste in Budapest ausgelöst – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung sagte Novák, sie habe keinen Grund gefunden, das Gesetz dem Verfassungsgericht vorzulegen, und „die Absicht des Gesetzgebers ist kaum anfechtbar“. Gleichzeitig sei „die Empörung spürbar“, und viele hätten Schwierigkeiten, sich schnell an die neue Situation anzupassen, sagte sie. „Ich kann verstehen, dass sie Fragen haben. Es wäre besser gewesen, die Änderungen nach eingehender Beratung mit den betroffenen Parteien zu beschließen“, sagte sie. „Ich habe mit dem Ministerpräsidenten und dem Kabinett gesprochen und die Zusage erhalten, dass die detaillierten Regelungen Antworten auf die berechtigten Fragen geben werden“, sagte sie. In diesen außergewöhnlichen Zeiten basiere die Sicherheit Ungarns auf der Stabilität des Haushalts, sagte sie. „Zusammenarbeit, gegenseitige Verantwortung und Verständnis werden uns helfen, das Schlimmste zu überstehen. Das ist der einzige Weg, um aufrecht zu bleiben“, sagte sie.