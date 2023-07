Gesetz über staatliche Bauinvestitionen verfassungswidrig

Der Abschnitt des Gesetzes über staatliche Bauinvestitionen, gegen den die Präsidentin Einspruch erhoben hat, ist verfassungswidrig, so dass das Gesetz nicht in Kraft treten kann, so die am Donnerstag veröffentlichte Entscheidung des Verfassungsgerichts – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Gesetz hätte für staatliche Bauinvestitionen gegolten, die zu mindestens 50 % aus staatlichen oder EU-Mitteln finanziert werden. Einige der detaillierten und umfassenden Vorschriften des Gesetzes erforderten die Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten, während das Gesetz in einigen Details Abweichungen von seinen eigenen Vorschriften zuließ, sogar durch Ministerialerlass. Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das Parlament Anfang des Monats wandte sich Präsidentin Katalin Novák an das Verfassungsgericht mit der Begründung, dass die Möglichkeit der Abweichung durch Ministererlass die gesetzliche Regelung aushöhle und zu einer Verletzung der Rechtssicherheit führe.