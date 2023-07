Ungarn und Österreich einigen sich bei einem von drei gesperrten Grenzübergängen

Ungarn und Österreich haben die Frage eines gesperrten Grenzübergangs zwischen Rajka und Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) geklärt, müssen aber noch eine Lösung für zwei andere Grenzübergänge finden, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Wien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Zusammenhang mit den Grenzen sollte ein dualer Ansatz verfolgt werden, sagte Szijjártó nach Gesprächen mit der österreichischen Ministerin für Europa- und Verfassungsangelegenheiten, Karoline Edtstadler, laut einer Erklärung des Ministeriums. Die Grenze sollte für diejenigen geschlossen werden, die sie illegal überqueren wollen, aber der Grenzübertritt sollte beschleunigt werden und für diejenigen, die, wie die Pendler, die Grenze im Einklang mit den Regeln überqueren wollen, so ungehindert wie möglich sein, sagte Szijjártó. Deshalb sei die Entscheidung Österreichs, den Verkehr an drei Grenzübergängen zu beschränken, „enttäuschend“.

Szijjártó sagte, die beiden Länder hätten eine Vereinbarung getroffen, die es allen Einwohnern des ungarischen Komitats Győr-Moson-Sopron erlaubt, den Grenzübergang zwischen Rajka und Deutsch Jahrndorf zu passieren. Das Problem am Grenzübergang Ágfalva sei jedoch noch nicht gelöst, so Szijjártó, der darauf hinwies, dass der Bürgermeister auf österreichischer Seite nur Fußgängern den Übergang erlaube. Ähnlich ist die Situation am Grenzübergang Fertőrákos, der ebenfalls für Autofahrer geschlossen oder erheblich eingeschränkt ist, so der Minister. Besonders problematisch sei, dass der letztgenannte Grenzübergang mit Mitteln der Europäischen Union eingerichtet worden sei, um als alternativer Grenzübergang zum Grenzübergang Sopron zu fungieren, so Szijjártó. „Ich habe daher die österreichische Integrationsministerin, die auch für die europäischen Ressourcen zuständig ist, gebeten, Schritte zu unternehmen, um das Land Burgenland oder den Gemeinderat davon zu überzeugen, keine Schritte zu unternehmen, die gegen gemeinsame europäische Vereinbarungen verstoßen“, sagte Szijjártó. Ihm sei zugesagt worden, dass Österreich im Zusammenhang mit dem Grenzübergang Fertőrákos bald einen Vorschlag unterbreiten werde, wie man die Interessen der Ungarn nicht beeinträchtigen könne.

Szijjártó sagte, dass es angesichts der ernsten Schwierigkeiten, mit denen die EU bereits konfrontiert sei, keinen Bedarf für neue Sicherheitsherausforderungen gebe. Er sagte, Ungarn verstehe, wie wichtig die Integration des westlichen Balkans in die EU sei, und argumentierte, dass er andernfalls eine potenzielle Quelle für weitere Sicherheitsherausforderungen bleiben würde. Er kritisierte die Erweiterungspolitik der EU als „mangelhaft“ und beklagte den mangelnden Fortschritt in den letzten Jahren. Szijjártó sagte, dies liege daran, dass die mächtigeren europäischen Länder „und sogar die kleineren westeuropäischen“ gegenüber den westlichen Balkanländern „extrem herablassend“ seien, anstatt mit ihnen zu sprechen. „Drohungen mit Sanktionen, Belehrungen, Herablassung: Das ist es, was die westeuropäische Haltung gegenüber den westlichen Balkanländern kennzeichnet, wenn sie mit ihnen reden sollten“, sagte Szijjártó. „Das ist etwas, was wir regelmäßig tun.“

Er wies darauf hin, dass sich die Länder des westlichen Balkans im Rahmen des so genannten Berliner Prozesses auf die gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen und die Verwendung von Reiseausweisen geeinigt hätten, was jedoch von den bosnischen Serben abgelehnt worden sei. Der Minister sagte, er habe persönlich mit dem Präsidenten der serbischen Republik von Bosnien-Herzegowina gesprochen und ihn gebeten, dies noch einmal zu überdenken. Infolgedessen werden die bosnischen Serben wahrscheinlich zwei der drei Vereinbarungen des Berliner Prozesses bei der nächsten Sitzung der bosnischen Präsidentschaft annehmen, sagte Szijjártó. Die Lehre daraus sei, dass Europa mit den Ländern des westlichen Balkans reden sollte, anstatt über sie zu reden, und dass es dann mehr Hoffnung auf eine rasche EU-Integration gebe.