Ungarn stellt die wöchentliche Veröffentlichung von Covid-Daten ein

Das ungarische Coronavirus-Pressezentrum hat am Freitag erklärt, dass es die wöchentlichen Zahlen der Coronavirus-Fälle nicht mehr veröffentlichen wird, da die Neuinfektionen seit Wochen nur noch sporadisch auftreten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Da in Ungarn seit einigen Wochen nur noch sporadische Covid-Fälle diagnostiziert werden, was bedeutet, dass die Epidemie vorbei ist, und da auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den globalen Gesundheitsnotstand für beendet erklärt hat, werden die wöchentlichen Meldungen über die Zahl der Fälle eingestellt, so das Pressezentrum. Es fügte hinzu, dass sich die Menschen weiterhin gegen das Virus impfen lassen können.