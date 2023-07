Regierungsvertreter besucht die erste Vorführung einer in Ungarn entwickelten Drohne

Die Entwicklung der ungarischen Streitkräfte sei nur mit der Entwicklung der ungarischen Verteidigungsindustrie möglich, sagte der Staatssekretär für Verteidigungsinnovation am Montag beim Jungfernflug der ersten in Ungarn entwickelten Drohne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ProTAR-Drohne sei speziell für Verteidigungszwecke entwickelt worden und stärke die Luftverteidigungsfähigkeit des Landes, sagte Imre Porkoláb bei der Einweihung auf einem Luftwaffenstützpunkt in Hajmáskér, im Westen Ungarns. Zsolt Molnár, der Geschäftsführer des Entwicklers Rotors and Cams, sagte, die Drohne könne in Formation mit einer Höchstgeschwindigkeit von 500 km/h fliegen. Sie kann in 6.000 Metern Höhe fliegen und 60 Minuten lang arbeiten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss, sagte er.