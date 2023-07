Karácsony: Donauufer wird einen Monat lang für Fußgänger und Radfahrer reserviert

Das östliche Donauufer zwischen der Ketten- und der Elisabethbrücke im Zentrum Budapests wird ab dem 15. Juli für einen Monat in eine „Freizeitterrasse“ für Fußgänger und Radfahrer verwandelt, sagte Bürgermeister Gergely Karácsony am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karácsony verwies auf ähnliche städtische Initiativen im vergangenen Jahr und im Jahr 2021, als Abschnitte des Ufers im Sommer in „Gemeinschaftsräume am Wasser“ verwandelt worden waren. Was die Vorbereitungen betrifft, so sagte der Bürgermeister, dass Dutzende von Pflanzen, Bänken und Tischen in dem Gebiet aufgestellt worden seien, ebenso wie Bewässerungsstationen, Grillmöglichkeiten und Sandkästen. Er fügte hinzu, dass die Anlage auch Programme für Besucher anbieten werde.