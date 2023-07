Gas aus Katar könnte ab 2027 zur Energiesicherheit Ungarns beitragen

Es bestehe eine „realistische Chance“, dass nach dem Auslaufen des derzeitigen Vertrages ab 2027 Gas aus Katar nach Ungarn gelangen könne, da bereits Gespräche zwischen den Parteien liefen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Szijjártó mit den Worten, dass vor einer Sitzung des gemischten ungarisch-katarischen Wirtschaftsausschusses die Energiesicherheit der wichtigste Bereich der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein könnte. Infolgedessen könnte LNG aus Katar ab 2027 in Ungarn ankommen, sagte er. Ungarn verfolge eine vernünftige Energiepolitik, die sich auf die Versorgungssicherheit konzentriere und nach Möglichkeiten der Diversifizierung suche, fügte er hinzu.

Im Vorfeld der Gespräche mit Handels- und Industrieminister Scheich Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani sagte Szijjártó, dass die Weltwirtschaft in den letzten Jahren zweimal auf den Kopf gestellt worden sei und nur diejenigen Länder als Gewinner hervorgehen könnten, die eine enge Zusammenarbeit mit den wirtschaftlich wachsenden Regionen der Welt pflegen. „Niemand bestreitet, dass die arabische Golfregion derzeit die am schnellsten wachsende Region der Welt ist, und die Zusammenarbeit mit ihr liegt eindeutig im Interesse derjenigen, die die Wirtschaft trotz der derzeit schwierigen Bedingungen auf dem Wachstumspfad halten wollen“, sagte er. „Die katarisch-ungarische Zusammenarbeit wird in Zukunft für unser Wirtschaftswachstum und unsere Energiesicherheit entscheidend sein“, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, dass die rekordverdächtigen ungarischen Exporte nach Katar in Höhe von 67 Millionen Euro im vergangenen Jahr eine gute Grundlage dafür bildeten. „Gleichzeitig war dies immer noch auf einem Niveau, das genügend Wachstumspotenzial für die Zukunft bietet“, fügte er hinzu. Die Bereiche, in denen Wachstum möglich sei, seien klar umrissen, darunter Energie, Landwirtschaft, Gesundheitsindustrie, Verteidigungsindustrie und Lebensmittelsicherheit, sagte er und fügte hinzu, es sei wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen neue Impulse erhalte. Auch bei den Gesprächen über den Ausbau der finanziellen Zusammenarbeit seien gute Fortschritte erzielt worden, wobei Ungarn ein großes Interesse daran habe, dass so bald wie möglich ein Abkommen über den gegenseitigen Schutz und die Förderung von Investitionen unterzeichnet werde. „Die Europäische Union hat Bemerkungen gemacht, die diesen Fortschritt verzögern, aber ich glaube, dass wir dies überwinden können, und da Sie bereits ähnliche Abkommen mit anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union unterzeichnet haben, vertrauen wir darauf, dass Ungarn nicht außen vor bleiben wird“, sagte er.