Ungarische Streitkräfte übernehmen die ersten beiden Airbus H225M-Hubschrauber

Die ungarischen Streitkräfte haben am Montag auf einem Armeestützpunkt in Szolnok (Zentralungarn) ihre ersten beiden Mehrzweckhubschrauber vom Typ Airbus H225M in Empfang genommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Truppentransporthubschrauber wurden auf dem Stützpunkt mit einem Salut aus Wasserwerfern begrüßt. Das ungarische Militär hat insgesamt 16 Maschinen des Typs H225M bestellt. Die Hubschrauber wurden unter anderem von Brigadegeneral József Koller und Oberst Zsolt Simon begrüßt. Die beiden Hubschrauber wurden Anfang des Monats im Airbus Hubschrauber-Werk in Marignane eingeweiht. Die H225M-Hubschrauber werden nach den Bedürfnissen des ungarischen Militärs entwickelt und hergestellt. Die Eignungsprüfung des H225M-Hubschraubers begann im Jahr 2021, wobei den Besonderheiten der ungarischen Konfiguration des Flugzeugs besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.