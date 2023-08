Ungarn schickt Hilfe für das vom Hochwasser verwüstete Slowenien

Die ungarischen Streitkräfte haben zwei Hubschrauber entsandt, um Slowenien bei der Bekämpfung einer der schlimmsten Überschwemmungen in der jüngeren Geschichte des Landes zu unterstützen, wie das Verteidigungsministerium am Montag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Truppen sollen nicht verderbliche Lebensmittel und Medikamente in die überschwemmten Gebiete im Umkreis von 100 km um den Flughafen Slovenj Gradec in Nordslowenien liefern, so das Ministerium unter Berufung auf Oberst Tamás Bali, den für die Operation zuständigen Kommandeur. Die beiden H145-Hubschrauber können etwa 700 kg Lebensmittel in einem Durchgang zu den Bedürftigen bringen, hieß es in der Erklärung. Die ungarischen Streitkräfte arbeiten bei ihrem Hilfseinsatz mit den slowenischen Behörden zusammen, fügte Bali hinzu.