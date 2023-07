Ungarn und Japan besiegeln Abkommen über nukleare Zusammenarbeit

Ungarn und Japan haben ein Abkommen über die Zusammenarbeit in der Nuklearindustrie besiegelt, das sicherstellen soll, dass die Kernenergie ein wichtiger Bestandteil der Energiepolitik beider Länder bleibt, sagte der Außen- und Handelsminister am Mittwoch in Tokio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel des Abkommens sei es, beiden Ländern weiterhin eine „billige, sichere und umweltfreundliche“ Energieerzeugung zu gewährleisten, sagte Péter Szijjártó nach Gesprächen mit dem japanischen Minister für Wirtschaft, Landwirtschaft und Außenpolitik. Szijjártó rief auch zu „rationalen internationalen Diskussionen über Kernenergie auf, die auf gesundem Menschenverstand basieren und frei von „ideologischen, emotionalen Angriffen“ gegen die Atomindustrie sind. Unterdessen erklärte der Minister, Ungarn unterstütze die Zusammenarbeit der NATO mit den Ländern des pazifischen Raums sowie engere Beziehungen zwischen der NATO und Japan. Er wies darauf hin, dass er mit führenden Vertretern mehrerer Unternehmen und der Japan Business Association (Keidanren) zusammengetroffen sei. Japanische Unternehmen sind die siebtgrößten Investoren in Ungarn, fügte er hinzu.

Japanische Unternehmen der Lebensmittel-, Automobil- und Elektronikindustrie hätten die Betriebsbedingungen in Ungarn sehr gelobt, sagte er. Die ungarischen Exporte nach Japan hätten im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 940 Millionen US-Dollar erreicht, sagte er und fügte hinzu, dass in diesem Jahr ein Anstieg von 30 % erwartet werde. Ungarn wird in Kürze eine konsularische Vertretung in Osaka eröffnen, sagte er.