Usbekistan will spezielle Industriezone für ungarische Investoren einrichten

Usbekistan wird in der Nähe von Taschkent eine Sonderwirtschaftszone mit Vorzugsregelungen für ungarische Investoren einrichten, kündigte Außen- und Handelsminister Péter Szijjjártó nach einer Sitzung des ungarisch-usbekischen Gemischten Regierungsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Budapest an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Sonderwirtschaftszone werde den Weg für eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Usbekistan ebnen, sagte Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Laziz Kudratov, dem usbekischen Minister für Investitionen, Industrie und Handel, nachdem er eine Vereinbarung über das Projekt unterzeichnet hatte. Im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit wies Szijjártó auf die Vorbereitungen ungarischer Unternehmen hin, mit Projekten in der Pharma-, Agrar- und Lebensmittelindustrie in den usbekischen Markt einzutreten, so eine Erklärung des Außenministeriums. Ein Kapitalfonds zur Unterstützung ihrer Investitionen in Zentralasien werde demnächst eingerichtet, sagte er. Der Außenminister fügte hinzu, dass die OTP Bank, Ungarns größter kommerzieller Kreditgeber, mit dem Erwerb eines 73%igen Anteils an einer der größten Banken Usbekistans zu einem „Vorzeigeinvestor“ im usbekischen Bankensektor geworden sei.

Auf der Pressekonferenz hob Szijjártó die Bedeutung der strategischen Partnerschaft der beiden Länder hervor, die Ungarn enorme Chancen bei der Modernisierung verschiedener Wirtschaftszweige in Usbekistan biete. Die Zusammenarbeit im Nuklearbereich sei für die ungarische Regierung von größter Bedeutung, sagte Szijjártó und betonte, dass nur die Länder sicher seien, die den Großteil ihres Energiebedarfs aus eigenen Ressourcen decken könnten. Was die Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit betrifft, so sah er die Möglichkeit, dass MVM EGI, das über umfangreiche Referenzen im Bereich der Trockenkühlsysteme verfügt, als Lieferant für das Kernkraftwerk fungieren könnte, das Usbekistan an einem Standort mit unzureichenden Wasserreserven zu bauen plant. Szijjártó sagte, dass jedes Jahr zehn usbekische Nuklearexperten an ungarischen Universitäten ausgebildet werden sollen.

Neue wöchentliche Direktflüge zwischen Taschkent und Budapest, die von der usbekischen Fluggesellschaft Qanot Sharq im Spätsommer und von der ungarischen Billigfluggesellschaft WizzAir Ende dieses Jahres eingerichtet werden sollen, könnten die bilateralen Beziehungen weiter stärken, sagte er. Er sagte auch, dass Zentralasien „inmitten der neuen geopolitischen und globalen wirtschaftlichen Realitäten“ immer wichtiger werde.