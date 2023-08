Ein Kind starb und fünf Menschen wurden verletzt, als ein Auto mit illegalen Einwanderern am frühen Dienstagmorgen im Südosten Ungarns von der Autobahn M5 abkam und verunglückte, wie die Polizei des Komitats Bács-Kiskun mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem Auto mit rumänischen Nummernschildern saß ein moldawischer Staatsangehöriger am Steuer, der sieben Migranten mitnahm. Die Autobahn in der Nähe von Lajosmizse wurde teilweise für den Verkehr gesperrt.