Großes internationales Interesse an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest

Das internationale Interesse an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften (WAC), die Budapest diesen Monat ausrichten wird, ist enorm. In fast hundert Ländern wurden bereits Karten für das größte Sportereignis in der Geschichte Ungarns gekauft, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Meisterschaften organisiert, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Bis heute wurden bereits in 99 Ländern Eintrittskarten verkauft. Wir erwarten rund 50.000 ausländische Besucher, die ausschließlich wegen der Meisterschaften nach Budapest kommen und etwa 200.000 Übernachtungen hier verbringen werden“, sagte Balázs Németh auf einer Pressekonferenz. „Wie wir bereits gesagt haben, werden fast eine Milliarde Menschen die Fernsehübertragungen in der ganzen Welt verfolgen, und wir wollen, dass all diejenigen auf der anderen Seite des Globus sehen, dass Ungarn und seine Hauptstadt Budapest einer der besten Orte der Welt ist“, sagte er auf dem zentralen Erzsébet-Platz, wo eine riesige Countdown-Tafel aufgestellt wurde, die die Anzahl der verbleibenden Tage bis zum 19. August, dem Beginn der Veranstaltung, anzeigt.

„Wir haben diese Tafel hier auf dem Platz aufgestellt, weil wir am 19. August zusätzlich zu der im Nationalen Leichtathletikzentrum, dem Austragungsort der Meisterschaften, eingerichteten Fanzone auch hier eine Fanzone eröffnen werden“, sagte Németh. In den beiden Fanzonen werden die Besucher die Möglichkeit haben, Leichtathletikspiele auszuprobieren, fügte er hinzu.