Fast 340.000 Gästeübernachtungen für die Leichtathletik-WM gebucht

Wie die Ungarische Tourismusbehörde (MTÜ) am Mittwoch mitteilte, haben die Beherbergungsbetriebe in Budapest bereits fast 340.000 Übernachtungen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft vom 19. bis 27. August gebucht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Daten des Nationalen Tourismus Daten Service Zentrums (NTAK) zeigen, dass mehr als 70 % der Buchungen von Ausländern getätigt wurden, hauptsächlich aus Deutschland, Israel, dem Vereinigten Königreich, aber auch aus Italien, Spanien sowie Argentinien, Australien, den Vereinigten Staaten, Indien, Kanada und China. Die meisten ausländischen und ungarischen Gäste buchten Unterkünfte in Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels. Die Wettkämpfer und die Fans werden Ungarn in der ganzen Welt bekannt machen, und etwa 1 Milliarde Menschen werden die Wettbewerbe im Fernsehen verfolgen, was für den Tourismus von unschätzbarem Wert ist, sagte MTÜ-Geschäftsführer Péter Horváth. Balázs Németh, Geschäftsführer des Veranstalters, rechnet mit rund 50.000 ausländischen Besuchern, die ausschließlich wegen der Wettkämpfe nach Budapest kommen werden.