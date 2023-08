Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Schleuser, der tödlichen Unfall verursacht hat

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann aus Moldawien wegen des Verdachts auf Menschenschmuggel und der Verursachung eines tödlichen Unfalls erhoben, nachdem er am Donnerstag im Morgengrauen mit seinem Kleinbus in einen Graben bei Ásotthalom gestürzt war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach Mitternacht nahm der Mann 19 illegale Migranten auf, die sich als syrische Staatsbürger ausgaben, um sie im Auftrag eines Kunden nach Österreich zu bringen, so die Staatsanwaltschaft des Komitats Csongrád-Csanád in einer Erklärung. Als die Polizei am Stadtrand von Ásotthalom eine Kontrolle durchführte, fuhr der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit davon, verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und stürzte in einen Abflussgraben. Einer der Insassen starb noch am Unfallort, während vier Personen schwere Verletzungen erlitten. Vierzehn erlitten leichte Verletzungen. Der Verdächtige flüchtete in den Wald, und nach einer mehrstündigen Suche nahm die Polizei ihn fest.